У Кракові українську діаспору привітали із Днем Незалежності

Учора, 24 серпня у центрі Кракова львівські колективи привітали українську діаспору із Днем Незалежності

“Разом із українцями у Польщі святкували День Незалежності ансамбль народного танцю “Діброва” Львівського коледжу культури і мистецтв, фольклорний гурт “Гуляй DANA” відділу культури Старосамбірської райдержадміністрації, фольклорний гурт “Файф капелла”, фольклорний гурт “Кварта Львівська”, гурт “Джалапіта”, – розповіли у прес-службі Львівської ОДА.

Додамо, що у польському місті Краків подібне святкування Дня Незалежності України відбувається вже другий рік поспіль. Ідея належить департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.