У “Домажирі” поселилася нова ведмедиця

У ведмежому притулку “Домажир”, що поблизу Львова, з’явилася нова мешканка. Ведмедицю звати Зоя.

“FOUR PAWS International врятувала її у 2015 році з пересувного цирку. Зоя та її подруга Юля все життя прожили в цирковому авто у крихітних клітках. Ведмедиці проходили реабілітацію в Притулку в Житомирі поки будувався “Домажир”, – розповіли у притулку.

Додамо, що пересувний цирк зробив Зою незрячою. Крім того, вона вже старенька.

“Але ми сподіваємось ведмедиця потоваришує з Христиною. Поки Зоя досліджує новий дім і всім задоволена”, – кажуть зоозахисники.

Нагадаємо, у ведмежому притулку «Домажир» селять тварин, яких рятують від недобросовісних власників. Такий проект в Україні реалізовують за підтримки міжнародного зоозахисного фонду «Чотири лапи».