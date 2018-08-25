Один загинув, четверо – поранені: минула доба в зоні ООС

Минула доба, 24 серпня, на Донбасі принесла Україні втрати.

“Окупанти 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм”, – розповіли у прес-центрі ООС.

Внаслідок бойових дій один військовий загинув, а четверо отримали поранення. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, шестеро отримали поранення.

“Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине. В районах населених пунктів Кримське, Південне, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Лебединське окупанти здійснили 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Окрім вогневого впливу на наші підрозділи, здійснили неприцільний обстріл населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, з артилерійських систем 152 калібру.