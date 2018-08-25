На Сколівщині 13-річного хлопця вкусила змія

Зараз він у лікарні

Учора ввечері, 24 серпня, у реанімацію Сколівської лікарні районної лікарні привезли 13-річного хлопця. Змія вкусила його у праву стопу.

Підліток із села Нижнє Синьовидне. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Нагадаємо, у Львові померла чотирирічна дівчинка, яку вкусила змія. Дитина 2014 року народження потрапила до реанімації Сколівської лікарні 11 серпня. Маленьку мешканку Львова, яка перебувала в лісі, за праву гомілку вкусила змія.

Тепер смерть дитини розслідують правоохоронці. Кримінальне провадження розпочато за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками