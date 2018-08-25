На Сихові покажуть відеомапінг “Обличчя Незалежності”

Сьогодні о 22:00 на Сихові відбудеться відеомапінг “Обличчя Незалежності”. Його покажуть на фасаді церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що на проспекті Червоної Калини.

“«Будуть зображені історичні постаті, а також сучасні, молоді люди, які загинули за волю та незалежність України, зокрема, Юрій Вербицький. Музика для відеомапінгу написана композиторами Усеїном Бекіровим та Ігорем Мельником», — зазначила Марта Іванишин, директор ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка».

Додамо, вчора на площі Ринок на фасаді Ратуші відбувся відеомапінг, над яким працювали два відеохудожники — Володимир Стецькович та Роман Дзвонковський. Під час відеомапінгу були ілюстровані історичні факти про Україну з 1991 року.