На Львівщині триває фестиваль “Горбогори”

Він має на меті популяризувати агротуристичні кластери

На Львівщині сьогодні стартував ІІ Фестиваль агротуристичного кластеру «ГорбоГори».

“ГорбоГори» повинні стати моделлю розвитку туристичного потенціалу району з метою створення нових робочих місць, а також збільшення доходу суб’єктів господарювання кластеру через залучення туристів до цієї місцевості», – сказав перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Під час заходу присутнім презентували ярмарок регіональної продукції “Добрі традиції Галичини”. Тут можна придбати унікальну продукцію регіонального виробництва.

Також відбулися цікаві майстер-класи із валяння вовни, різьблення по дереву, видування скла, плетіння пшеничного перевесла тощо.

Закриття фестивалю відбудеться завтра, 26 серпня.