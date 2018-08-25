На дорозі Львів – Шегині обмежать рух автомобілів

Від завтра, 26 серпня, обмежать рух транспорту на автомобільній дорозі загального користування міжнародного значення М-11 Львів — Шегині на ділянці км 30+020 — км 32+460 в межах м. Городок.

Непроїзною ця ділянка буде до 1 жовтня.

У Службі автомобільних доріг розповіли, що тут ремонтуватимуть штучні споруди, влаштовуватимуть дощову каналізацію.

Тому просять водіїв об’їжджати за такою схемою: Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка (м.Городок вул.Комарнівська) – С140330 Довжанка – Черляни та у зворотньому напрямку.

Тимчасові дорожні знаки на цій ділянці вже влаштували.