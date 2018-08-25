Сьогодні львів’яни проведуть в останню дорогу загиблого бійця

Сьогодні, 25 серпня, об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла почнеться похорон загиблого бійця ООС Олега Кремеза.

Герой загинув 19 серпня під час виконання завдання Він був лейтенантом медичної служби полку “Азов”.

Учора ввечері, 24 серпня, сотні львів’ян вийшли на вулицю, щоб віддати шану Героєві.

Нагадаємо, у День прапора, 23 серпня, Україна втратила на Сході 5 бійців, а 7 отримали поранення. Російсько-окупаційні війська застосовують різні зразки озброєння, в тому числі й важке.