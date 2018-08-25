Львів попрощався із атовцем Олегом Кремезом

Сьогодні львів’яни провели в останню дорогу бійця Олега Кремеза. Він загинув на Донбасі 19 серпня під час виконання завдання.

Попрощатися із атовцем прийшли сотні львів’ян.

“Спершу в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла, що на вул. Театральній, відбулось прощання з Олегом Кремезом та чин похорону. Відтак Героя з усіма почестями перевезли на Личаківське кладовище, де він спочив на полі почесних поховань № 76”, – повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Додамо, що Олег Миколайович Кремез («Ватсон»), 1960 року народження, служив у полку «Азов» з липня 2015 року. Народився Олег Миколайович у Житомирській області. Проживав Герой у Львові.