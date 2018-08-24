Зимна Вода запрошує на «Гомін Лемківщини»

Упродовж 25-26 серпня у с. Зимна Вода на території стадіону відбудеться IV Львівський обласний фестиваль «Гомін Лемківщини»

Для участі в заході з’їдуться лемки з різних куточків світу.

Під час фестивалю відбудеться концертно-художня програма за участі фольклорних та естрадних солістів, музичних гуртів, окремих виконавців і танцювальних колективів. Основний наголос фестивалю – це лемківська пісня й танці. Відвідувачі зможуть познайомитись з особливістю лемківської культури, традицій та історії.