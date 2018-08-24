У ведмежому притулку “Домажир” відбудеться пленер різьбярів-скульпторів

Ведмежий притулок “Домажир” готується до пленера різьбярів-скульпторів.

Захід відбудеться 10-19 вересня.

Участь у пленері візьмуть скульптори з України та світу, які впродовж десяти днів працюватимуть з деревом на території Притулку.

Тематикою заходу є «Пори року Розточчя» та «Образ тварин в народних казках, легендах».

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