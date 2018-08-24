У ведмежому притулку “Домажир” відбудеться пленер різьбярів-скульпторів
Майстри працюватимуть з деревом упродовж 10 днів
Ведмежий притулок “Домажир” готується до пленера різьбярів-скульпторів.
Захід відбудеться 10-19 вересня.
Участь у пленері візьмуть скульптори з України та світу, які впродовж десяти днів працюватимуть з деревом на території Притулку.
Тематикою заходу є «Пори року Розточчя» та «Образ тварин в народних казках, легендах».
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