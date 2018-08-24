У парку «Знесіння» на благодійному ярмарку можна допомогти тваринам

Виручені кошти підуть на допомогу чотирилапим, які постраждали від людей

У неділю, 26 серпня, на території РЛП «Знесіння» відбудеться благодійний ярмарок.

Ярмарок у парку Знесіння – це чудова подія для усієї сім’ї. На вул. Довбуша, 24, усі охочі зможуть вибрати рослину для себе, а виручені кошти підуть на допомогу тваринам, постраждалим від рук людей.

Також під час ярмарку буде діяти ігровий куточок, можна буде покататися верхи і побавитись з тваринками у контактному зоопарку.