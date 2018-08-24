У Львові курсують три «Читайтрамваї»

У Львові невдовзі відбудеться 25-й Book Forum. З цієї нагоди в місті курсують три унікальні «Читайтрамваї» – червоного, зеленого та синього забарвлення. «Читайтрамваї» курсують на маршрутах № 3, 6 та 9.

«Трамвай – місце, де людям нічим зайнятися, поки вони їдуть з однієї локації до іншої. Ми ж пропонуємо зробити їхнє життя цікавішим, нагадати про книги й навіть дати можливість почитати щось цікаве. Ми розмістили у трамваях коди, які легко зчитуються з кожного смартфона. До кожного коду підв’язано посилання на цікаві історії, які пов’язанні з Форумом видавців. Щодня в «Читайтрамваях» їздитимуть сотні й тисячі львів’ян та гостей міста, які матимуть змогу, за наявності смартфона, читати більше», – розповіла Марія Кравченко, прес-секретар ГО «Форум Видавців».

Такі кольори – червоний, зелений і синій – обрали не випадково, адже цього року проводять ребрендинг події. Відтепер Форум видавців стає Book Forum і має чотири основні гасла: лети, рости, пірнай та гори з книгами. Відповідно, до кожного гасла є свій колір: червоний, синій, зелений і фіолетовий, які перегукуються зі стихіями.

«Цього року Book Forum дуже змінюється: оновлюється візуальне оформлення, з’являються нові типи квитків та можливостей для відвідувачів. Зокрема, ми розробили преміум-акаунт букфорум кард: bookforum.ua/card. По-друге, цього року ми маємо дуже насичену програму, в якій понад 1000 подій. А учасники приїжджають не лише з усієї України, а й з 25 країн світу. Детальніше про нашу програму можна прочитати на нашому сайті. http://bookforum.ua», – додала Марія Кравченко.

Як зазначив керівник компанії VITA advertising Віталій Акопян, участь у цьому грандіозному проекті для них є дуже почесною.

«Ми постаралися та зробили усе на високому рівні, дизайн читайтрамваїв має приваблий вигляд та заохочує львів’ян відвідати 25 Book Forum, наша компанія також там буде», – додав Віталій Акопян.

Ініціативу радо підтримали у ЛКП «Львівелектротранс» і запевнили, що готові співпрацювати і з іншими соціальними проектами.

«Для нас важливо підтримувати соціальні проекти, що сприяють формуванню культурно-освітнього клімату нашого міста та допомагають розвитку книговидавництва. «Читайтрамвай» – це один з перших проектів, до яких долучилося наше підприємство, та ми готові співпрацювати і з іншими організаціями у схожих проектах», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».