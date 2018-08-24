У День Незалежності у центрі Львова створили наймасовішу «живу» карту України

На площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулась масштабна мистецька акція «Творимо живий прапор України»

«Живий» синьо-жовтий прапор із повітряних кульок у формі України створили понад півтори тисячі учасників акції.

До акції долучаться більше 500 учасників хорових колективів та понад 300 танцівників.

Хорові колективи спільно виконали символічну пісню – «Ой у лузі червона калина» – композицію, яку співали, коли вперше 27 років тому внесли до Верховної Ради України синьо-жовтий прапор. Опісля вперше в Україні відбулось наймасовіше виконання танцю “Галицький вітальний”, участь у якому взяли більше сотні танцювальних пар.

На площі перед пам’ятником Шевченку також вишикували прапори зі Сходу Україну – ті, які пройшли війну, із підписами бійців.