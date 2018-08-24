У День Незалежності «Дударик» виконав у центрі Львова акафіст (відео)

24 серпня хорова капела «Дударик» на площі перед пам`ятником Тарасу Шевченкові спільно із священиками усіх Церков виконали акафіст.

«Маю честь сьогодні бути тут разом з вами. Сьогоднішній день є для нас, насправді, дуже особливим, і особливим через те, що наша історія незалежності — це історія дуже великої кількості випробувань, великої кількості життєвих історій кожного з українців. І ми бачимо сьогодні, на жаль, ворог не відпускає нас ні зсередини, ні ззовні, але власне завдяки нашим бійцям, нашим українцям, Україна показала і довела всьому світу, що ми є сильна країна, ми є сильна нація, завдяки кожному українцю, який сьогодні боронить нас на сході і який робить нашу Україну сильною. Тому слава кожному українцю! Слава Україні!», — сказав Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

«Є речі, що робиш від душі. І віриш у те, що робиш. От так і акафіст у День Незалежності. Цього року «Дударик» вже у 26-те співає спільно із нашими дружніми священиками з усіх українських церков. А о 18.00 год разом із усім українським світом по цілій планеті синхронно заспіваємо «Боже, Великий».

Ми віримо у те, що допоки діти моляться рідною мовою, буде наша Україна прекрасною і незалежною”, — розповів Дмитро Кацал, дирeктор і диригeнт Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик».

Акафіст — це довгий піснеспів, який прославляє Пресвяту Богородицю, Ісуса Христа або святих. Акафіст треба молитися стоячи. Найдавнішим акафістом, який було укладено у VІІ столітті, є акафіст до Пресвятої Богородиці. Всі інші акафісти написані за його взірцем. Достеменно не відомо, хто був автором акафісту до Пресвятої Богородиці, але існує думка, що його написав святий Роман Сладкопівець. Акафіст має 25 окремих пісень: 13 коротких — вони називаються кондаки, і 12 довших — вони називаються ікоси.