Президент присвоїв “Героя” двом бійцям АТО, одному – посмертно

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” лейтенанту Володимиру Сосніну та лейтенанту Олегу Довгому – посмертно.

Як повідомили у прес-службі глави держави, почесне звання військові отримали “за особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Орден Олега Довгого отримали батьки лейтенанта.

З 2014 року військовий виконував бойові завданні у зоні АТО, зокрема в районі н.п.Чорнухине, керував взводним опорним пунктом в районі Дебальцевого. 31 січня 2015 р. артснаряд з РСЗВ “Град” прямим поданням влучив в укриття, де перебував Довгий, в результаті чого офіцер загинув. Позиції взводного опорного пункту вдалось утримати, противник не прорвався.

Лейтенант Володимир Соснін, який отримав звання “Герой України”, у червні 2014 р. поблизу с. Селезньовка провів евакуацію особового складу з поля бою та надання медичної допомоги 27 військовослужбовцям, які отримали поранення різних ступенів тяжкості та перебуваючи під шквальним вогнем, не могли самостійно залишити місце бою.

У липні 2014 року штурмовою групою на чолі з Сосніним було результативно взято під контроль та подальше утримання стратегічно важливу точку – курган Саур-Могилу.