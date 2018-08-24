На Львівщині відзначили випускників, які отримали максимальний бал на ЗНО (фото)

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відзначили випускників, які за результатами ЗНО набрали максимум балів.

Відтак, голова Львівської ОДА Олег Синютка та перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус нагородили відмінників, які отримали на ЗНО 200 та 400 балів грамотами та грошовими подарунками у розмірі 4 та 8 тисяч гривень відповідно.

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання цього року найкраще здали випускники Києва, а також Харківської та Львівської областей.

«Якщо подивитися рейтинг регіонів за показниками зовнішнього незалежного оцінювання, Львівщина має чим похвалитися – ми продовжуємо тенденцію минулих років і сьогодні наші випускники знову серед лідерів в Україні. Пишаємось нашими абітурієнтами і продовжуємо інвестувати в освіту – майбутнє України», – наголосила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

За її словами, цьогоріч 26 випускників Львівщини здали ЗНО із результатом у 200 балів. Цікаво, що обидва випускники, які набрали максимум балів із географії в Україні – із Львівської області. Фізику на 200 балів здали троє абітурієнтів, хімію – дев’ятеро.