На Львівщині відбудеться благодійний фестиваль «За двором»

25 серпня вже втретє в селі Задвір’я Буського району відбудеться благодійний фестиваль військово-патріотичної та сучасної пісні і танцю «За двором»

Відкриття фестивалю розпочнуть із молебню до Пресвятої Богородиці о 12:00. Мистецьку програму презентуватимуть Заслужений вокально-хореографічний ансамбль України «Галичина» та Вокально-хореографічний ансамбль «Викрутасики», тріо «Крайня хата», гурт «Шосте чуття», гурт «Rock-H».

Також виступатимуть колективи з Бузеччини та інших районів Львівщини. Братимуть участь у фестивалі багато танцювальних колективів «Енерджі», «Леліс», «Сонечко».

Особливими гостями вже третій рік поспіль будуть представники польської діаспори.

На фестивалі передбачені локації зі смачною українською кухнею, флешмоб з фарбами, стрільба з гармат і лука та різноманітні розваги для діточок