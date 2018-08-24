Дипломати США заспівали українські пісні до Дня незалежності (відео)

У відео звучать "Несе Галя воду", "Ой, у гаю при Дунаю", "А мій милий вареничків хоче" та "Гей, наливайте, повнії чари"

Посол США в Україні Марі Йованович і працівники посольства привітали українців з Днем Незалежності українськими народними піснями у власному виконанні. Про це повідомляє “Укрінформ”.

Відео посольство оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

“Дорогі друзі! Вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо, щоб Україна завжди була вільною, демократичною та успішною європейською країною. Слава Україні!” – сказала Марі Йованович, звертаючись до українців.

Також у відео працівники дипредставництва, вбрані у вишиванки, виконали українські пісні “Несе Галя воду”, “Ой, у гаю при Дунаю”, “А мій милий вареничків хоче” та “Гей, наливайте, повнії чари”. Під час виконання американські дипломати стали так, щоб утворити форму серця.