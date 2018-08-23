Завтра з 22:00 відбудуться зміни в русі трамваїв, які курсують через пл. Ринок

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», завтра, 24 серпня, з 22:00 год відбудуться зміни у русі трамваїв, які курсують через пл. Ринок.

«Завтра о 22:00 на площі Ринок (фасад Ратуші) відбудеться відеомапінг. Тому з 22:00 год трамваї № 1, 2, 9 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Зокрема трамваї № 1 і 9 курсуватимуть по вул. Городоцька і вул. Підвальна. Трамвай № 2 курсуватиме по вул. Вітовського”, — повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані зі зміною маршруту трамваїв.