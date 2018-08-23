Як правильно вибрати рюкзак до школи: радить лікар
Щоби вберегти дитину від проблем зі спиною, важливо не лише вибрати “правильний” портфель до школи, а й стежити, щоби школяр носив його правильно
Разом з лікарем Вадимом Ілляшенком розказуємо, на що звертати увагу при виборі рюкзака для дитини і як попередити проблеми зі спиною.
Як правильно вибрати рюкзак
Коли йдете купувати рюкзак, обов’язково візьміть із собою дитину, щоб врахувати її бажання і приміряти рюкзак.
Вибираючи рюкзак, обов’язково звертайте увагу на:
- плечові ремені (лямки): важливо, щоби рюкзак був з з двома лямками, а лямки були широкими і м’якими.
“Стежте, щоб дитина завжди використовувала дві лямки рюкзака: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта. Для профілактики проблем зі спиною щільно затягуйте лямки, щоб рюкзак прилягав до спини по усій довжині”, – радить Вадим Ілляшенко.
- ремінь на талії: додатковий ремінь дозволить зафіксувати рюкзак на поясі і таким чином, зменшити навантаження на спину.
- жорсткість спинки: краще обирати спинку середньої жорсткості, але вона обов’язково має бути м’якою з боку спини дитини.
- вагу і розмір рюкзака
Для профілактики проблем зі спиною у жодному разі не купуйте рюкзак на виріст. Рюкзак не повинен звисати більш ніж на 10 сантиметрів нижче талії.
Вибирайте найбільш легкий рюкзак. Бажано, щоб він був не важче 1 кілограма.
Втім, його вага може залежати від власне ваги дитини: фахівці рекомендують, щоб загальна вага рюкзака ні в якому разі не перевищувала 15% від загальної маси дитини.
Згідно з державними санітарними нормами, вага рюкзака з книгами, зошитами й письмовим приладдям не має перевищувати:
- для учнів I–II класів — 1,5–2,0 кг;
- для учнів III–IV класів — 2,0–2,3 кг;
- для учнів V–VI класів — 2,3–3,0 кг;
- для учнів VII–VIII класів — 3,0–3,5 кг;
- для учнів IХ–ХII класів — 3,5–4,5 кг.
- наявність внутрішніх перегородок
“Організуйте розміщення предметів у рюкзаку таким чином, щоб найбільш важкі розміщувались внизу, ближче до центру і до спини. Так, наприклад, у відділенні, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги. Це мінімізує ризики травми спини”, – говорить лікар.
- за можливості обирайте рюкзак з коліщатами: якщо дитина буде відчувати дискомфорт, вона зможе його везти з собою.
Профілактика проблем зі спиною: поради батькам
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Заохочуйте дитину розповідати про будь-який дискомфорт, біль, оніміння чи інші відчуття у спині, шиї, руках чи ногах, які виникають при носінні рюкзака. Не чекайте, коли дитина сама повідомить, – дуже часто діти сприймають дискомфорт як належне.
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Слідкуйте за тим, як ваша дитина одягає і знімає рюкзак. Важливо, щоб школяр робив це без зусиль. За необхідності відрегулюйте довжину лямок.
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Слідкуйте за тим, щоб дитина не нахилялась вперед для компенсації ваги рюкзака. Якщо вам здається, що рюкзак заважкий для дитини, заберіть кілька підручників з рюкзака і нехай дитина несе їх у руках (це полегшить навантаження на спину). Якщо вага рюкзака є надмірною і проблема залишається, придбайте другий комплект книжок: один – для дому, інший – для школи.
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Не ігноруйте будь-які больові відчуття у спині дітей і підлітків.
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Заохочуйте дитину не носити рюкзак без необхідності і знімати його при кожній можливості.
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Заохочуйте школяра носити у рюкзаку тільки необхідні речі.
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Якщо дитині треба щось підняти з підлоги, не знімаючи рюкзак, безпечна поза – це присідання, а не нахили в поясниці.
Поради за матеріалами Американської академії хірургів-ортопедів та Північноамериканського товариства дитячої ортопедії