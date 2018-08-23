Вчитись у лікарні: в Україні організують освітні простори для дітей на довготривалому лікуванні

В Україні ретельніше візьмуться за освіту у медичних закладах. Уряд спільно із громадськістю напрацював проект Положення, який врегулює цей процес.

Найперше йдеться про дітей, які перебувають у лікарні довго. Є випадок, коли у Києві хлопчик лікувався 10 років. Звичайно, що весь цей час маленькі пацієнти потребують комунікації та продовження навчання.

Тепер лікарні зможуть подавати у територіально найближчу школу список дітей, котрі перебувають у стаціонарі. А завданням навчального закладу буде організувати освітній процес: надати вчителів, класних керівників, підготувати розклад та план уроків.

Натомість керівник лікарні повинен знайти приміщення для навчання. Уроки виглядатимуть так, як у звичайній школі, якщо лікар дасть на таке дозвіл. Дітям завезуть підручники, користуватимуться зошитами, а вчителі – класними журналами. Тільки завантаженість буде меншою.

Сьогодні освітяни та медики Києва, Львова, Дніпра, Сум та Запоріжжя під час відео конференції обговорили як правильно влаштувати навчання у школах так, щоб діти почувались максимально комфортно.

Представники Сум зазначили, що, імовірно, уроки триватимуть не 45 хвилин, як у звичайній школі. Адже пацієнтам доведеться відлучатися на процедури. Тому такі графіки складатимуть на місцях. Орієнтуватимуться на 35-хвилинні заняття.

Також вони запропонували доплачувати вчителям 20% за те, що ті працюватимуть в особливо складних умовах. Таку ж доплату рекомендують зробити директорам та завучам, які долучаться до освітнього процесу.

Тим часом Оксана Куліш, представниця фонду «Сестри Даліли» наголосила на тому, що чимало дітей зі складними недугами перебувають на лікуванні за кордоном. Часто там вони чекають донорів, тому це теж затягується на багато місяців або й років. Тож варто подумати над тим, як організувати навчання українським діткам в іноземних клініках.

Щоправда, будь-які рекомендації МОН чи МОЗ за кордоном не мають дії, тому орієнтуватимуться лише на усні домовленості.

Про доступ дітей до освіти говорила і Лілія Гриневич, міністр освіти та науки.

«Зараз доступ дітей до освіти є одним із пріоритетів МОН. У нас є спеціалізована субвенція для дітей з особливими освітніми потребами – 504 млн на цей рік, ми створюємо опорні школи, щоб дати рівні шанси на навчання для дітей з міської та сільської місцевостей, зараз працюємо над тим, щоб діти у школах нацменшин мали рівні можливості отримати знання з державної мови. І я вдячна громадськості, що привернула увагу до проблеми навчання при лікарнях. Освіта для дітей тут може мати навіть більше значення, ніж в інших умовах», – сказала вона.

Вона також додала, що у роботі над цим проектом чи не найбільше допоміг досвід двох лікарень Львівської області – «Чорнобильської» та «ОХМАТДИТ». Саме модель навчального процесу в цих закладах лягла в основу Положення.