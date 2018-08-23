В Україні скоротять 1372 працівників територіальних органів Пенсійного фонду

22 серпня на засіданні уряду ухвалено постанову Кабміну «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України»

Зазначена постанова передбачає реорганізацію територіальних органів Пенсійного фонду України в п’ятнадцяти областях шляхом приєднання управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах та об’єднаних управлінь до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях, а також скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів Пенсійного фонду України на 1 372 особи, у тому числі державних службовців – на 1 321 особу.