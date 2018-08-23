У суботу у Львові поховають Героя, який загинув рятуючи людину

Воїн намагався витягнути з моря дівчину, що тонула

У суботу, 25 серпня, у Львові поховають воїна Олега Миколайовича Кремеза, позивний «Ватсон»., Військовослужбовець полку «Азов», спочине поряд з Героями на Личаківському кладовищі.

11:00 – чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна)

12:00 – виїзд на Личаківське кладовище

12:30 год – похорон на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань № 76).

Як повідомляється на сторінці «Азову», воїн загинув 19 серпня. На морі він кинувся рятувати цивільну дівчину, але стихія забрала життя обох.

Олегу Кремезу було 58 років.

Довідка:

Олег Миколайович Кремез («Ватсон»), 1960 року народження служив у полку «Азов» з липня 2015 року. Народився Олег Миколайович у Житомирській області. Проживав Герой у Львові.