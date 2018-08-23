У Львові відбудеться міжнародний Екофорум «Вода та Енергія»

13-14 вересня 2018 року на Арені Львів (вул. Стрийська, 199)

На дводенний екологічний форум з’їдуться українські та закордонні експерти, які обговорять реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, інвестиції в проекти модернізації інфраструктури, використання відходів як вторинної сировини, енергоощадні та екологічні проекти в Україні.

Програма:

1 День: Вплив стічних вод на екологію, оптимізація роботи очисних споруд, збирання та обробка осадів; Методи знезараження питної води, альтернативи рідкому хлору в Україні та Європі; Інвестиції у «зелену економіку», Інновації та енергоощадливість, успішні проекти в Україні, допомога у реалізації екопроектів від міжнародних організацій.

2 День: Стратегія розвитку міст «Green City Action Plan», еко урбанізм для розвитку міст; Національна стратегія управління твердими побутовими відходами (ТПВ); Роль муніципалітетів та НГО у інформуванні населення про поводження з ТПВ.

* В рамках форуму триватиме виставка інноваційних технологій «Water Pro», у якій залучені підприємства та компанії виробники європейського обладнання та технологій для очищення природних і стічних вод, переробки та сортування відходів з Німеччини, Данії, Норвегії, Литви, Словенії, Італії, Чехії, Польщі.

Серед доповідачів:

Микола Кузьо – заступник міністра екології та природних ресурсів України;

Едуард Кругляк – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

Альона Бабак – заступниця голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України.

Дмитро Новицький – президент Асоціації водоканалів України “Укрводоканалекологія”

Казімеж Куйда – президент Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі;

Вадим Ноздря – директор ЛКП «Зелене Місто», Україна;

Роман Зінченко – координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator, Україна.

Тетяна Тимочко – голова Всеукраїнської екологічної ліги, Україна

Організатором заходу є соціація водоканалів України «Укрводоканалекологія». Відбувається за офіційної підтримки Львівської міської ради, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; Міністерства екології і природних ресурсів України

Участь в Екофорумі є безкоштовною за умови попередньої реєстрації – https://tinyurl.com/y7fkjzfl

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