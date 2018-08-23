У Львові відбудуться Дні УКУ

Український католицький університет запрошує друзів та жертводавців долучитися до святкових урочистостей з нагоди початку навчального року і на кілька днів відчути себе студентом Університету!

Щороку навчання в Українському Католицькому Університеті розпочинається 14 вересня празником університетського храму Святої Софії – Премудрості Божої. З цієї нагоди УКУ пропонує святкову програму, долучитися до якої можуть бажаючі приятелі та гості Університету з України та з-за кордону.

У програмі:

Щодня (10-14 вересня): 15:00 – 16:00 – екскурсії студентським містечком



Понеділок, 10 вересня:

19:00 – Шлях реформ: чому все не так просто в Україні? (Олександр Стародубцев, Львівська Бізнес Школа).

Вівторок, 11 вересня:

16:30 – дискусія Звідки прийде нове дихання для України? Перехід від тактичних маневрів до стратегічної візії (Мирослав Маринович, Проректор із питань призначення та місії УКУ)

16:30 – лекція Візуальний архів пам’яті української діаспори США (Школа журналістики)

18:30 – лекція-дискусія Охорона психічного здоров’я: фокусування на потребах та дотриманні прав людини (Орест Сувало, магістерська програма Клінічна психологія з основами КПТ)

18:30 – публічний виступ Training your Limits: про мозок, навчання та ігри (Олександр Аврамчук, магістерська програма Клінічна психологія з основами КПТ)

Середа, 12 вересня:

13:20 – загальноуніверситетська Літургія

14:00 – Профілактика емоційного вигорання (Олеся Криськів, магістерська програма Клінічна психологія з основами КПТ)

14:30 – лекція «Ти увінчав рік твоєю добротою» (Пс. 64,12) Як культурні та духовні виклики часу можуть стати ресурсом для Церкви у Франції?» (номінований архиєпископ Реймсу, владика Еріка Мулан-Бофора (Франція), французькою мовою з перекладом).

15:00 – лекція Принципи: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Маркіян Бем, юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини, Школа права)

16:30 – Відкриття Центру жіночих студій в УКУ та урочиста академія вшанування 80-ліття д-р Марти Богачевської-Хом’як

16:30 – Семінар Емоційний інтелект – відчувай світ! (Мар’яна Єсип, Магістерська програма клінічна психологія з основами КПТ)

16:30 – лекція Вахтанга Кіпіані, тема уточнюється (Школа журналістики)

18:00 – лекція Кріса Бейкера, тема уточнюється (СЕО Softserve; факультет прикладних наук)

18:00 – Досвід розвитку продуктових компаній в сфері освіти (Іван Бабічук, VP of Engineering EdTech стартапу Edunav.UA., Львівська Бізнес Школа)

Четвер, 13 вересня:

10:00 – 18:00 – конференція ТЕDх (програма та квитки тут: http://tedx.ucu.edu.ua)

10:00 – церемонія посвяти у студенти та вручення стипендій

12:00 – Науково-дослідна і суспільно-корисна робота кафедри соціології УКУ (2017-2018 н.р.) (Віктор Сусак, кафедра соціології)

15:00 – лекція Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Парижі (кафедра соціології)

16:30 – лекція пам’яті о.Мар’яна Бутринського Як реалізувати великі ідеї (Владика Борис Ґудзяк, Президент УКУ)

18:30 – Business Analytics Applications (Олександр Романко, IBM Canada/University of Toronto/UCU, Факультет прикладних наук, українською мовою)

П’ятниця, 14 вересня:

8:00 – Урочиста Божественна Літургія з нагоди храмового празника Софії – Премудрості Божої та початку нового академічного року в УКУ

9:45 – освячення цеглинок жертводавців у храмі Святої Софії – Премудрості Божої

10:00 – Traiding Club від MSIE (Львівська Бізнес Школа)

Субота, 15 вересня:

10:00 – 18:00 – паломницький тур духовними центрами Галичини (Глиняни, Унів)

14:00 – зустріч випускників УКУ

Неділя, 16 вересня:

Молодіжний християнський фестиваль “Вітер НаДії”- програма