Троє львівських військових отримали подяки від громади Львова

Сьогодні у Львові трьом військовослужбовцям вручили подяки від громади міста. Йдеться про військових та працівників ЗСУ Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Їм подякували за сумлінну працю і жертовність у дні боротьби за волю і єдність України, вірність професійному обов’язку та охорону людського життя.

«Сьогоднішній день — День прапора, і завтрашній день — День Незалежності — це дні з великою значимістю для кожного з нас, для нашої України. Кожна країна починається, кожна країна розвивається, кожна країна живе і бориться за свої символи, за свою державу. І сьогоднішній День прапора ще більш знаменний для нас, бо показав за останні роки, що прапор — це власне те, що було нашим символом боротьби за останні роки, що є нашим символом зараз і буде залишатися завжди”, – привітав військовослужбовців заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Подяки від громади міста Львова отримали: