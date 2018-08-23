Таємниці Львова: відповідь на точне запитання

Минулого тижня у нас було незвичне запитання. Ми запитували про подію, про яку точно знаємо не лише дату, але й час, коли вона відбулась.

Як правильну відповідь цитуємо відповідь учасника конкурсу Тараса Стеціва:

“До Львова з Відня прибув перший на території сучасної України поїзд “Ярослав”. Він рухався зі швидкістю 20 км на годину та в зазначений час прибув на залізничний двірець, що стояв на місці сучасного Головного вокзалу”.

Це була справді знаменна подія для міста. За інформацією “Львівської залізниці”, “Gazeta Lwowska” писала напередодні: “Після довгого очікування наближається радісний день, від якого починається і в нас регулярний рух на залізниці ім. Карла Людвіга. Вона безпосередньо з’єднає Львів з цілою мережею європейських залізниць. За допомогою залізничних шляхів Східна Галичина поєднається з цивілізованою Європою… утворить шлях, що проляже від східних кордонів Австрії аж до узбережжя Адріатичного моря. Столиця краю, як і взагалі Галичина, відтепер матимуть допуск до збільшення активності промислу і полегшеної торгівлі”.

Будівництво вокзалу у Львові було завершене у жовтні 1861р . І хоча у цій досить стандартній споруді було мало естетичного, преса на хвилі загального оптимізму висловлювала захоплення від неї: “…що стосується головного будинку, то це – одна з найкращих споруд в Європі. Довжина його 70 сажнів, а ширина – 10 сажнів… (австрійський сажень дорівнював 1,8965м). В майбутньому він служитиме відправним пунктом для чотирьох залізниць: зі Львова до Кракова, до Чернівців, до Бродів і до Томашова, яких загальна довжина становитиме 110 миль”.

Дякуємо усім, хто взяв участь. Переможця тижня з-поміж тих, хто дав правильні відповіді, нам допомогла обрати система Random. Переможцем став Богдан Зятик.

На переможця чекають призи від наших партнерів.

Нагородження усіх переможців липня відбудеться 6 вересня у приміщенні ЛОО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури” (Львів, вул. Коперника, 40-а). Початок о 18.00. Нагадуємо, що під час нагородження також відбувається розіграш призів серед усіх присутніх. Цікаві запитання для розіграшу – від братів Радковців та Андрія Салюка. А ще, нагородження – це чудовий шанс більше дізнатись про Львів. Адже наші львовознавці не лише озвучують правильні відповіді, але і розповідають захоплюючі історії!

І вже сьогодні об 11.00 чекайте на нове цікаве запитання!