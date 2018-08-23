Сьогодні ввечері вул. Котлярську відкривають для проїзду транспорту

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, сьогодні до кінця дня буде відкрито для проїзду приватного транспорту вул. Котлярську — капітальний ремонт вулиці завершено.

Згідно з проектом ремонту вулиці, тут було проведено заміну дорожнього покриття та заміну каналізаційних і водопровідних мереж. Замовником робіт є Галицька районна адміністрація і ЛМКП «Львівводоканал». Роботи розпочалися в квітні цього року.

Галицької Р А, ЛМКП «Львівводоканал» провів заміну своїх мереж, а ТзОВ «Гарантспецбуд-ЛТД», вже на замовлення адміністрації, провело роботи з облаштування дорожнього покриття.

«Капітальний ремонт вулиці Котлярська — був одним з пріоритетних завдань щодо ремонту доріг у Галицькому районі цього року.

На цьому об’єкті було два замовники робіт — Галицька районна адміністрація і ЛМКП «Львівводоканал». «Львівводоканал» виконав передбачені ними роботи. Після завершення їхніх робіт, зокрема по заміні колекторів, ми приступили до мощення тротуарів та встановлення дорожнього покриття. Станом на сьогодні роботи завершено, тому до кінця дня вулицю буде відкрито для проїзду.

Додатково ми встановили стовпці для заборони паркування авто”, — розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької РА.

Загальна вартість робіт з облаштування дорожнього покриття на вул. Котлярська становить приблизно 2,5 млн. грн.

Нагадаємо, відповідно до титульного списку, протягом 2018 року на території Галицького району заплановано проведення капітального ремонту вулиць на суму 24 млн. 243 тис. грн. Серед важливих об’єктів — це капітальний ремонт вул. Котлярської, вул. Просвіти та вул. Руданського. Також цього року було завершено капітальний ремонт вул. І. Рутковича, який розпочався у 2017 році.