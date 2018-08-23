Сьогодні відзначаємо День Державного Прапора України

З цієї нагоди у Львові сьогодні відбудеться низка заходів, – інформує прес-служба ЛОДА.

09.00 – Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

09.10-09.25 – Урочисте проходження роти почесної варти військовослужбовців Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, роти 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, роти Західного оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України

09.25-10.00 – Мистецька частина за участю оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

11.30 – Урочисте віче біля Меморіалу УГА на Личаківському кладовищі.

11.50-12.00 – Покладання квітів і запалення лампадок до могил загиблих в АТО під музичний супровід оркестру.

12.00-12.10 – Панахида за загиблими в АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.

12.15-12.20 – Покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

На загальнодержавному рівні це свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року №987/2004 «Про День Державного Прапора України». Свято встановлено в Україні «…На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…».

Цей указ було доповнено Указом Президента України Віктора Ющенка№ 602/2009 «Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року N 987», яким було засновано підняття Прапора України у День Державного Прапора України і під час інших державних свят і проведення загальнодержавних заходів. Поточну редакцію указу опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Раніше День Державного Прапора святкували тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня, адже саме цього дня 1990 року синьо-жовтий прапор підняли над Київською мерією.

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою «Про прапор України» фактично надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН.

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову Про затвердження державним прапором України Національного прапора (хоча і далі діяла стара Конституція, де як державні описувалися символи колишньої УРСР). В ній зазначено: Державний Прапор України «являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої ––синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».