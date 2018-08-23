Що робити зі сміттям у Львові: польський досвід

Сміттєпереробний завод у Львові хочуть збудувати за польським аналогом. Технології міська влада пропонує перейняти у заводу механіко-біологічної переробки, що у місті Стальова Воля. Як на практиці виглядає все там, журналісти та львів’яни змогли побачити під час спеціальної поїздки, яку організували на завод. Ділимось фактами та спостереженнями.

Заводу 3 роки. Тут працює близько сотні людей. На рік він переробляє приблизно 60 тис тон сміття. Розташований комплекс у трьох кілометрах від житлових будинків. Сюди привозять відходи зі всього міста та його околиць. При цьому приймає завод як змішане так і відсортоване сміття. Усе воно потрапляє у великі ангари. Далі тракторами на лінію сортування.

«Спочатку автомобіль із відходами зважують. До речі, перед виїздом сміття також зважують. Визначається тип сміття, яке привіз цей автомобіль. Далі його направляють у відповідні ангари. Там сміття сортують і пресують. Вручну з нього витягають мішки, скло та великі елементи, які можуть затримати сортувальні лінії», – розповідає технолог фірми проектанта заводу Іренеуш Шульц.

Сортують змішані відходи оптичні сепаратори. Вони відділяють папір, картон, пластмасу і елементи, які використовують для РДФ палива. Інші сепаратори відділяють метал. До речі, пляшки сортують за кольорами, адже вартість їх різна. Щодо біологічних відходів – то частину із них перетворюють на компост, який пізніше використовують як органічні добрива. Ще частина біовідходів проходить ферментацію. З однієї тони біовідходів завод отримує від 140 до 250 кубометрів газу. А вже з нього виробляють електроенергію, яку використовують для власних потреб. Окремо відбирають паливну фракцію, тобто те, що неможливо переробити. Спалюють усе на цементному заводі. А рідини, що залишаються після переробки сміття збирають у резервуари.

«Під усією площею заводу є спеціальний ізоляційний шар поліетилену. Навіть якщо ми маємо тут щось, що протече, воно не просочиться далі у ґрунти». Різких запахів на заводі немає, адже працюють потужні витяжки», – додає Іренеуш Шульц.

Приймають тут 60 тисяч тонн відходів на рік. За утилізацію і вивезення сортованого сміття мешканці щомісяця платять по 4,5 злотих з особи. Ті, хто не сортує, ‒ у 4 рази більше

Половина від усього сміття, яке привозять на завод не підлягає переробці. Його зменшують у масі, обробляють, щоби не несло шкоди довкіллю та вивозять на полігон. Натомість у Львові планують, що майбутній завод перероблятиме більше відходів. А на захоронення відправлятимуть лише 35% сміття.

Нагадаємо, збудувати комплекс у 4 рази більший за польський хочуть на території очисних споруд на вулиці Пластовій 13.