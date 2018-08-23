Поблизу Львова зіткнулись два легковики

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 серпня о 13.40 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Солонка, Пустомитівського району, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі – «Форд Фокус» під керуванням 33-річної львів’янки та «Деу Сенс», яким керував 32-річний мешканець Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка «Форда», 71-річна львів’янка.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.