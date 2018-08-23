На сході загинуло п’ятеро українських військових, сім бійців отримали поранення

З опівночі 23 серпня і до 13.00 по оборонних позиціях підрозділів Об’єднаних сил зафіксовано вже 12 прицільних ворожих обстрілів. Також відбулося бойове зіткнення. Четверо українських військових загинули поблизу Кримського Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

“Близько 06.00 під прикриттям артилерії та мінометного вогню противник наблизився до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі н.п. Кримське та здійснив спробу захоплення спостережних постів вздовж Бахмутської траси. Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита. Втрати противника уточнюються. Проте, на превеликий жаль, Україна понесла непоправні втрати. Внаслідок цього 5-годинного бою загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро наших захисників України отримали поранення різних ступенів”, – розповів Дмитро Гуцуляк.

Окрім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели прицільні обстріли захисників н.п. Північне, Старогнатівка, Водяне, Лебединське та Широкине, Піски, Красногорівка. Внаслідок цих обстрілів загинув ще один наш Український військовослужбовець.

Нагадаємо, як раніше писала “Львівська газета”, у зоні проведення бойових дій загинув випускник Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного старший лейтенант Георгій Ольховський.