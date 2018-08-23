На Львівщині реалізують 12 регіональних стартапів у рамках секторальної підтримки ЄС

2018 році розпочнеться реалізація 70 регіональних проектів за кошти Європейського Союзу в рамках Програми підтримки секторальної політики України. Найбільше із Львівської області – 12.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідного урядового розпорядження про затвердження проектів.

Як повідомляє «Урядовий портал», це перші 70 регіональних стартапів, які перемогли в конкурсному відборі за 5 напрямками: інноваційна економіка та інвестиції, сільський розвиток, розвиток людського потенціалу, розвиток туризму, загальноукраїнська солідарність. Це ще один напрямок потужної держпідтримки розвитку громад та розбудови їхньої інфраструктури.

Геннадій Зубко зазначив, що конкурсна комісія, сформована за участі представників різних міністерств, народних депутатів та громадськості, всього допустила до розгляду 507 проектів майже зі всіх регіонів України.

Так, серед 70 проектів-переможців найбільше проектів по Львівській області – 12 проектів; Хмельницькій – 10; по 1 проекту у Миколаївській, Донецькій, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Луганській областях, МОН – 9 проектів, по 1 проекту у Мінагрополітики і Мінрегіону. Загальна сума фінансування – понад 600 млн грн.

За напрямками перемогли:

інноваційна економіка та інвестиції – 17 проектів;

сільський розвиток – 11 проектів;

розвиток людського потенціалу – 18 проектів;

розвиток туризму – 16 проектів;

загальноукраїнська солідарність – 8 проектів.

«Найбільш креативні і інноваційні стартапи – створення інноваційного кластеру «Регіональний інноваційний HUB» (Миколаївська обл.); створення Карпатської мережі регіонального розвитку (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька обл.); будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі на Луганщині; розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори» (Львівська обл.); розбудова спортивно-культурного простору на набережній р.Тетерів у місті Житомир», – повідомив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, у 2016 році було підписано Угоду №1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Євросоюзу, до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України (ENPI/2013/024-517) – від 27 листопада 2014 року. В рамках цієї Додаткової угоди передбачається фінансова підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України і підвищення добробуту громадян по всій країні і цілей, які визначені в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.