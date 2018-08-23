На Луганщині встановили пам’ятний хрест на місці загибелі Героя зі Львова – Тараса Дороша
У Cтаниці Луганській сьогодні відкрили пам’ятний хрест на місці загибелі львів’янина Тараса Дороша.
Участь у церемонії взяли голова Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин і дружина Тараса – Уляна Дорош.
Очільник Луганщини вручив посмертно пам’ятний знак «Захисник Луганщини», який отримала Уляна Дорош.
Пам’ятний знак встановили в межах обласної програми вшанування пам’яті бійців з Львівщини, які загинули у зоні АТО.
Довідка:
Тарас Дорош загинув 14 січня 2015 року під час виконання бойового завдання у зоні проведення АТО у Луганській області. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня».
Похований у с. Малехів Жовківського району.
Герої не вмирають!