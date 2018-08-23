На Луганщині встановили пам’ятний хрест на місці загибелі Героя зі Львова – Тараса Дороша

Воїн загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання

У Cтаниці Луганській сьогодні відкрили пам’ятний хрест на місці загибелі львів’янина Тараса Дороша.

Участь у церемонії взяли голова Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин і дружина Тараса – Уляна Дорош.

Очільник Луганщини вручив посмертно пам’ятний знак «Захисник Луганщини», який отримала Уляна Дорош.

Пам’ятний знак встановили в межах обласної програми вшанування пам’яті бійців з Львівщини, які загинули у зоні АТО.

Довідка:

Тарас Дорош загинув 14 січня 2015 року під час виконання бойового завдання у зоні проведення АТО у Луганській області. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі посмертно нагороджений орденом «За мужність ІІІ ступеня».

Похований у с. Малехів Жовківського району.

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