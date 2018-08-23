На День Незалежності у Львові можливі грози

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові 24 серпня в другій половині дня короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5 — 10 м/с, в другій половині дня під час грози шквал 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 14 — 16°, вдень 29 — 31° тепла. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

25 серпня прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південний, 7 — 12 м/с, вдень місцями шквали 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 14 — 19°, вдень 25 — 30° тепла.

26 серпня: Хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 11 — 16°, вдень 21 — 26° тепла.

Мерія закликає, під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Вдома потрібно зачинити вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку, зокрема радіоприймачі і телевізори.

Львівська міська рада застерігає усіх бути обачними на дорогах у разі погіршення погодних умов.Водіїв транспортних засобів просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.