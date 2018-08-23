МОН закупить сучасні тести для діагностики особливих освітніх потреб дітей

Міністерство освіти і науки зможе закупити новітні тести, що дозволять краще складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами

Це передбачено постановою «Про затвердження Порядку використання у 2018 році коштів, передбачених у державному бюджеті на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», яку прийняли на засіданні Уряду сьогодні, 22 серпня 2018 року.

Йдеться про комп’ютеризовані тести для діагностики за шкалами оцінювання Векслера, Лейтера, Коннерса тощо. Такі методики дозволяють оцінити невербальний та вербальний інтелект дитини, її сприйняття і мислення, швидкість обробки інформації, робочу пам’ять тощо. Вони також забезпечують оцінку IQ, визначають здібності та потенціал дитини, набуті знання й навички.

Тести можна проводити навіть дітям, які не вміють читати і писати або ж не промовляють деякі літери.

«Хочу наголосити, що проведення такої комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини не лише підвищить кваліфікацію наших фахівців, а й значно розширить доступ дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини», – прокоментувала прийняття постанови очільниця директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Лариса Самсонова.

Передбачено, що комплект методик для кожного із 500 новостворених інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) складатиметься із:

методики для визначення розладів аутистичного спектру;

методики для діагностики синдрому дефіциту уваги та гіперактивності;

методики для тестування невербального інтелекту і когнітивних можливостей;

методики для тестування психолого-освітнього профілю;

методики для тестування вербального інтелекту і когнітивних здібностей.

Кожну методику комплектуватимуть електронним ключем для доступу до обробки протоколів дослідження, набором робочих бланків, книгами та матеріалами для тестування дітей.

Окрім закупівлі сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей, заплановано також оплатити послуги з навчання фахівців ІРЦ з використання цих методик.

Нагадаємо, восени ізраїльські фахівці проведуть семінари з інклюзії для керівників ІРЦ, директорів шкіл та вчителів в Україні.