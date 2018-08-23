THE HARDKISS виступить у Львові на День Незалежності

У 27 річницю Незалежності України в центрі міста на площі перед Львівською оперою виступить український гурт THE HARDKISS. Концерт відбудеться в рамках проекту “Україна. Історія сили і перемог”.

Окрім відомого колективу зі святом львів’ян та гостей міста вітатимуть бійці зі сходу України, зокрема й гурт «Кулі», солістом якого є атівець Максим Перев’язко. Також в програмі заходу гурти «ОT VINTA» та «Гайдамаки».

Старт заходу о 19.30. Вхід – безкоштовний.