Британські дипломати привітали Україну з Днем Незалежності українським танцем (відео)

Посольство Великої Британії підготувало спеціальне танцювальне відеопривітання.

“Рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танком британського віськового, який він виконав під волинку після Параду на Хрещатику. Тож цього року співробітники дипмісії вирішили також станцювати – український танок”, – повідомляють на офіційній сторінці посольства у мережі Facebook.

“Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga”, – зазначили у посольстві.