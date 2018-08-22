Завтра у Львові проведуть в останню путь мовознавицю Наталію Хобзей

Учора, 21 серпня, відійшла у вічність Наталія Хобзей – відома львівська мовознавиця, завідувачка відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Парастас за Наталією Хобзей відбудеться сьогодні, 22 серпня, о 19.00 год у Каплиці Різдва Хрестителя Господнього Іоана, що на вул. Пекарській, 42.

Похорон відбудеться завтра, 23 серпня, о 14.00 год у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають покійну на Личаківському цвинтарі в родинному гробівці.