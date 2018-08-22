За минулу добу на Львівщині піротехніки знищили 11 боєприпасів

На території області було виявлено ще 5 небезпечних знахідок

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, 21 серпня о 07:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в с. Велике Колодно Кам’янка-Бузького району під час сортування картоплі на території підприємства біля будівлі складу виявлено предмет ззовні схожий на ручну гранату Ф-1 часів ІІ Світової війни.

Цього ж дня о 11:48 в с. Княже Золочівського району під час проведення земляних робіт виявлено предмет ззовні схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни.

О 13:48 надійшло повідомлення, що в с. Куровичі Золочівського району під час проведення земляних робіт виявлено 2 предмети ззовні схожі на артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни.

Ще одне повідомлення надійшло о 16:18, що в с. Заріччя Турківського району під час прогулянки виявлено предмет ззовні схожий на ручну гранату.

Водночас, 21 серпня фахівці піротехнічної групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили 11 боєприпасів часів ІІ Світової війни:

– 81 мм мінометну міну, виявлену в с. Боянець Жовківського району під час проведення господарських робіт у приватному господарстві, на відстані 50 м від житлового будинку.

– 9 мінометних мін калібру 122 мм, які виявили під час земляних робіт поблизу м. Жидачів, на відстані 1 км від житлових будинків.

– 120 мм мінометну міну, виявлену також поблизу м. Жидачів під час земляних робіт на відстані 1 км від житлових будинків.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки. Вони можуть вибухнути, що призведе до Вашого травмування. У разі виявлення боєприпасу чи іншого підозрілого предмету негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!