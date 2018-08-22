Від сьогодні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Заплановано понад тисячу урочистостей за участі 700 тисяч громадян. Для проведення публічних заходів під час святкування Дня Державного прапора та Дня незалежності України МВС залучатиме всі свої підрозділи. Працюватимуть посилені патрулі, антиконфліктні групи, кінологи та вибухотехніки, інші підрозділи Національної поліції та військовослужбовці Нацгвардії. Розстановка сил та засобів здійснюватиметься відповідно до оперативної ситуації», – сказав Сергій Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ нагадав, що від сьогодні підрозділи МВС переведені на посилений варіант несення служби.

«Ми постійно проводимо моніторинг оперативної ситуації та готові до будь-якого розвитку подій. Для відстеження оперативної ситуації розгорнуті ситуаційні центри. У нас є повна картина – від ситуації на кордоні до ситуації у місцях проведення масових заходів. На будь-які спроби провокацій буде жорстка відповідь», – запевнив він.

«Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, наміри дестабілізувати ситуацію й показати, що українські правоохоронці не спроможні забезпечити безпеку», – додав перший заступник міністра.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін поінформував, що рятувальні підрозділи також перебувають у режимі повної готовності.

«Безпосередньо на об’єктах проведення заходів по всій території країни чергуватиме пожежно-рятувальна техніка та особовий склад. У випадку виявлення невідомих предметів – на чергуванні є піротехніки», – сказав він.

Заступник командувача Національної гвардії з громадської безпеки Валерій Бондар повідомив, що військовослужбовці вже пройшли настановчий інструктаж.

«Командирів проінструктовано самостійно приймати рішення на місцях несення служби. На в’їзді до Києва встановлені контрольно-пропускні фільтраційні пункти», – додав він.

До забезпечення публічного порядку на День незалежності залучать 30 тисяч працівників підрозділів МВС.

У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня незалежності України від сьогодні, 22 серпня, усі підрозділи Головного управління Національної поліції у Львівській області також перейшли на посилений варіант несення служби. До охорони публічного порядку залучають курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ.

У рамках святкувань у Львові та області заплановано проведення різноманітних офіційних, а також музичних та культурних заходів. Загалом очікується, що участь у них візьмуть близько півмільйона осіб.

«Закликаємо усіх громадян дотримуватись правил безпечної поведінки у місцях масових скупчень людей, а також на вулицях та дорогах. Слідкуйте за своїми дітьми, не зловживайте спиртними напоями і ні в якому разі не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння. А якщо ви станете очевидцем злочину чи правопорушення, або у разі виявлення підозрілого предмета – негайно звертайтесь до поліцейських чи телефонуйте на оперативну лінію 102», – наголосив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області © Головне управління Національної поліції у Львівській області Андрій Таран.