В Україні значно знизився рівень захворювання на кір

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, минулого тижня на кір у країні захворіло 615 людей – 301 дорослий і 314 дітей. Це на 20,23% менше, ніж попереднього тижня.

Від початку року на кір захворіли 29 444 людини – 12 020 дорослих і 17 424 дитини. Найбільше – у Львівській (всього 5 743 людини: 1 812 дорослих і 3 831 дитина), Закарпатській (всього 2 981 людина: 553 дорослих і 2 428 дітей), Івано-Франківській (всього 2 731 людина: 781 дорослий і 1 950 дітей), Одеській (всього 2 325 людей: 1 174 дорослих і 1 151 дитина), місті Києві (всього 2 044 людини: 1 276 дорослих і 768 дітей) та Тернопільській (всього 1 580 людей: 615 дорослих і 965 дітей) областях.

Від початку року від ускладнень кору померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Кір – небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Звертаємо увагу батьків: якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення відповідно до календаря. Якщо ж дитина пропустила першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, або ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення ви робили дитині, зверніться до медичного закладу, щоб якнайшвидше отримати безоплатне щеплення. Тепер зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років. Довідка для батьків щодо небезпеки кору та інформація щодо вакцинації проти кору – тут.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я затвердили Наказ про проведення безоплатної імунізації дорослих, які належать до груп ризику. Таке рішення прийнято у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, що проживають у спільному просторі (військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти), а також серед освітян і медиків.

Відповідно до зазначеного наказу, впродовж 2018 року забезпечується проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями:

серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони);

студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Для проведення імунізації цих груп дорослих в Україні вакцини є в наявності в усіх регіонах.

Відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику ухвалили як реагування на спалах кору. Для щеплень КПК в Україну постачають якісну, ефективну й безпечну вакцину, вона надається державою безплатно.