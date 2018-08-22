У Трускавці затримали групу грабіжників, які «заробляли» нападами на кантори

Працівники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області спільно з оперативниками Стрийського відділу поліції затримали групу осіб, яких підозрюють у скоєнні розбійних нападів на пункти обміну валют та інших злочинів на території області.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, затримали зловмисників після скоєння розбійного нападу на пункт обміну валют у Трускавці. 20 серпня близько 02.20 двоє з них здійснили шість пострілів у вікно фінансового закладу, намагаючись пошкодити скло, щоб потім проникнути у приміщення. Коли їм це не вдалося, вони втекли з місця події

Невдовзі їх затримали працівники поліції та вилучили зброю, маски, рукавиці й інші речові докази.

«Відомо, що до злочинної групи входило четверо осіб віком від 20 до 23 років, мешканці Стрийщини та Турківського району. Напад на трускавецький обмінник – не єдиний злочин, до якого вони причетні. Зловмисники діяли з особливою зухвалістю та цинізмом, використовуючи зброю та різні автомобілі», – повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За рішенням суду чотирьом нападникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внести заставу.

Зловмисникам повідомлено про підозру в скоєнні злочинів за ч.2, та ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування та перевірка затриманих щодо причетності їх до інших кримінальних правопорушень.