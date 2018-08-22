У Мостиськах горів житловий будинок

Пожежникам вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будинок від знищення

Учора, 21 серпня, о 18:08 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Мостиська на вул. Годинівська, 3 в цегляному житловому будинку.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, вогнеборцям вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будинок від знищення.

Пожежу локалізували о 18:31 та ліквідували о 19:01. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв. м та чотири автомобільні шини.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.