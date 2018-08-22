У Львові готуватимуть собак-візитерів для допомоги дітям і літнім людям

Завданням собак буде спілкування з дітьми з обмеженими можливостями і літніми людьми, які потребують контакту із тваринами

У Львові на базі комунального підприємства «Лев» розпочали навчання першого собаки-відвідувача (візитера). Найближчим часом планують підготувати двох песиків для виконання доброї місії.

Завданням собак буде спілкуватися з дітьми з обмеженими можливостями та літніми людьми, які потребують контакту із тваринами. У світі така практика розвинута в багатьох країнах, зокрема у США та Німеччині. Україна ж лише починає робити перші кроки в цьому напрямку.

«У ЛКП „Лев“ є доволі багато собак, яких рятують та забирають люди, не зважаючи на те, що часом ці тварини можуть мати певні проблеми з фізичним чи психічним станом. Але й тварини можуть, у свою чергу, бути дуже корисними людям, в тому числі тим, що мають аналогічні проблеми», — пояснила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Тому, з її слів, після проходження профільного навчання у Луцьку, команда «Лева» вирішила підготувати першого собаку-візитера. До того ж, серед підопічних ЛКП «Лев» якраз був потрібний кандидат.

Міні-лайка Лола потрапила на підприємство 2 місяці тому. Невідомо, чому вона опинилася на вулиці, проте там, на жаль, тваринка стала жертвою ДТП. У неї діагностували перлом тазу. На щастя, ветеринарні лікарі ЛКП «Лев» змогли вилікувати Лолу і знову поставили її на лапки: Лола активна, бігає, стрибає, і абсолютно здорова.

«Є критерії відбору тварини для такої функції, як собака-візитер. Такий собака повинен бути виваженим та спокійним. Спокійно реагувати на людей, їжу, інших тварин, різноманітні подразники. Лола добре піддається навчанню, добре ставиться до дітей. Загалом, навчання такого собаки триватиме кілька місяців. За цей час ми збиратимемо круглі столи з психотерапевтами, аби краще вивчити їхні потреби, і, відтак, оптимально планувати навчання собак. Працюватимемо на зустрічах у зв’язці з психологом, реабілітологом. Завданням такого собаки буде розслабити людину, принести позитивні емоції, подарувати радість», — каже кінолог ЛКП «Лев» Володимир Вань.

Після двох років такої служби собаку прилаштують у родину, яка його уподобає.