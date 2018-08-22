У Львові буде Академія боксу імені Андрія Котельника

У вівторок, 28 серпня, у Львівській ОДА відбудеться підписання меморандуму між Львівським училищем фізичної культури та Благодійним фондом Андрія Котельника щодо створення на базі ЛУФК першої Академії боксу в Україні.

Підписанти – директор ЛУФК Степан Родак та президент Фонду Котельника, cрібний призер Ігор Олімпіади 2000 року, чемпіон Світу у напівсередній ваговій категорії за версією WBA, кавалер Орденів «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів Андрій Котельник.

«Новостворена академія відрізнятиметься від боксерських клубів та шкіл, які сьогодні працюють, тим, що молоді спортсмени, які вже досягли певних висот – переможці турнірів, чемпіонатів, різного роду змагань, можуть бути зараховані до академії автоматично, без іспитів. Навчання включатиме проживання, харчування, а для боксерів, які показуватимуть найкращі результати у навчанні, передбачена стипендія та екіпірування», – зазначив Андрій Котельник.

За його словами, навчання проводитимуть в одному з найсучасніших залів для тренувань в Україні на двох рингах. Одночасно тут можуть тренуватись до 40 боксерів.