У департаменті освіти прокоментували ситуацію із збором школярів на День Незалежності

Кажуть, що кличуть на цікаві заходи у рамках концепції НУШ

Керівниця департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій розповіла, навіщо збирають школярів Львівщини 24 серпня у Львові.

“На дітей чекає флешмоб «Створення з кульок живого національного прапора та карти України», відвідування Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, похід до музеїв”, – пояснила Мандзій.

За її словами такі заходи цілком відповідають концепції Нової української школи.

“Такі заходи сприятимуть формуванню патріотизму, розширенню світогляду дитини, а головне – це можливість для дітей безкоштовно помандрувати рідним краєм та глибше пізнати його.

Висловлюю вдячність учителям, які будуть супроводжувати учнів під час мандрівки”, – написала чиновниця на своїй сторінці у Фейсбук.

Щоправда, запрошують школярів 5-6 класів, тоді як Нову українську школу розпочинають цього року першокласники.

Нагадаємо, по півсотні дітей 11-12 років мають доставити райони Львівської області на святкування Дня незалежності у центрі міста.

Документ із таким проханням оприлюднила сьогодні ГО “Батьківська рада Львівщини”.