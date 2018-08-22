Правоохоронці Львівщини вшанували пам’ять загиблих колег (фото)

22 серпня в Україні відзначають День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

У цей день в навчально-тренувальному відділі «Верещиця» Львівського державного університету внутрішніх справ відбувся мітинг-реквієм за загиблими при виконанні службових обов’язків працівниками-правоохоронцями. Участь у заході взяли т.в.о. ректора ЛьвДУВС Тарас Созанський, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Микола Самарчук, керівник Управління патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко, голова Ради ветеранів ГУНП у Львівській області Степан Шиян, курсанти, а також рідні та колеги загиблих працівників органів внутрішніх справ.

Заупокійну панахиду за загиблими провів настоятель церкви Святого Різдва Пресвятої Богородиці ієрей Іван Ревуцький.

Хвилиною мовчання присутні віддали шану загиблим правоохоронцям та поклали квіти до пам’ятного знаку.

Фото: facebook.com/lvivpolice, lv.npu.gov.ua

«За роки Незалежності Львівщина втратила 27 працівників органів внутрішніх справ. Серед них є і ті, які в числі перших пішли обороняти кордони нашої держави. Ми вдячні їм за їхню мужність та самовідданість. Пам’ять про них назавжди залишиться у наших серцях», – зазначив Микола Самарчук.