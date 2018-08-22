По 50 дітей із району: як на Львівщині збирають школярів на заходи до Дня Незалежності

По півсотні дітей 11-12 років мають доставити райони Львівської області на святкування Дня незалежності у центрі міста.

Документ із таким проханням оприлюднила сьогодні ГО “Батьківська рада Львівщини”.

“Коли проводять заходи, то не заставляють забезпечувати присутність, тим більше дітей, тим більше, якщо там буде щось цікаве і корисне”, – йдеться у повідомленні групи.

У листі просять до 16:00 23 серпня повідомити інформацію про керівників груп.

Голова БРЛ Олена Пономарева запевняє, що цей лист – не фейк, хоч і без печатки та підпису. А скріншоти цих листів продовжують надсилати із різних районів.

“Львівська газета” очікує на коментар керівниці департаменту освіти Львівської ОДА Любомирою Мандзій.

Додамо, що завтра об 11:30 біля пам’ятнику Шевченкові у центрі Львова відбудуться урочистості з нагоди 27-річниці незалежності України.